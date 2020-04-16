Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу

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Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу

Чоловіка доставили в лікарню з діагнозом "пневмонія". ПЛР-тест підтвердив у нього COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ". Інформацію підтвердили в Криворізькому відділі поліції.

"Чоловік, 1963 року народження, був доставлений в лікарню з діагнозом пневмонія, однак тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19. Сьогодні вдень він залишив медзаклад, наразі чоловіка розшукує поліція", - пояснили у відділі.

Там додали, що пацієнт не має певного місця проживання.

Наразі в Кривому Розі 6 пацієнтів з лабораторно підтвердженим CJVID-19, ще 15 осіб перебувають під підозрою.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+12 Мария Орловская 74b98627
Шо ж там за лікарня така,що навіть безхатьки тікають?
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16.04.2020 19:24
+8 Дмитрий Ч
Скажу более, он не просто сбежал, а стал президеном
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16.04.2020 19:58
+7 Oleg Piatrovich
Орла в клетке не удержишь.
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16.04.2020 19:29
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