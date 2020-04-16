Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і власноруч спечені паски. ФОТО

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Марина Порошенко особисто передала в Головний клінічний військовий госпіталь 200 захисних костюмів для медпрацівників, куплені на кошти Фонду Порошенка і компанії "Рошен", а також дитячі малюнки та власноруч спечені паски для поранених воїнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Костюми захисту будуть використовуватися нашими лікарями, які оглядають пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Ці засоби захисту будуть надані в тому числі у військові частини, де є медична служба. Паски – це також моральна психологічна допомога, яка допомагає нашим пацієнтам, які перебувають на лікуванні, швидше одужати", – сказав начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний клінічний військовий госпіталь" Анатолій Казимирчук. .

"Цього року в Україні Великдень буде проходити у дуже важких умовах, коли у нас одночасно йде боротьба на два фронти. На Сході країни, де наші герої військовослужбовці захищають цілісність і незалежність України. Другий фронт – у лікарнях, де наші медики стоять на захисті здоров’я і життя українців", – зазначила Марина Порошенко.

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Вона також підкреслила, що допомога лікарям – це не лише необхідне забезпечення медзакладів, а й дотримання відповідних рекомендацій щодо соціальної дистанції. "Ми розуміємо, що не тільки допомога захисним засобами і обладнанням сьогодні потрібна для наших медиків. Це і соціальна дистанція. І ми, розуміючи це, передаємо сьогодні перед брамою Київського військового шпиталю наші великодні подарунки", – зазначила дружина п’ятого президента України.

Марина Порошенко розповіла, що традиційно щороку випікає великодні паски за перевіреним серійним рецептом. А цього року до неї приєднались і доньки.



"Ми з моїми доньками власноруч випікали ці паски, щоб наші військовослужбовці, які через поранення не можуть зустрічати і святкувати Великдень зі своїми родинами, відчули те диво паски і нашу вдячність", – наголосила Марина Порошенко.