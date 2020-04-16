Ситуація із займанням у зоні ЧАЕС контрольована, але через вітер неможливо застосовувати пожежну авіацію, - заступник голови МВС Геращенко

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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що ситуація з гасінням осередків займання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС контрольована, проте через сильний вітер неможливо застосовувати в ліквідації пожежі авіацію.

"Я говорив із главою служби з надзвичайних ситуацій. Знову з’явилося кілька осередків пожежі через те, що був шквальний вітер, він роздмухав те вугілля, яке було позавчора. Але ситуація під контролем, там нині достатньо техніки. Єдине, не може літати авіація, тому що сильний вітер, це небезпечно для авіації", - сказав Геращенко в четвер увечері в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, масштабну пожежу в зоні відчуження ЧАЕС було ліквідовано 14 квітня. 16 квітня в зоні відчуження Чорнобильської АЕС через шквальний вітер з'явилися три нових вогнища тління, але вони не є масштабними і не становлять загрози для критично важливих об'єктів.

"Пожежники продовжують проливати окремі ділянки, де спостерігається тління пнів, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торфовищ. Водночас унаслідок шквальних поривів вітру в другій половині дня обстановка ускладнилася. З'явилися нові три осередки тління, які не є масштабними і не мають загрозливого характеру", - повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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