Ми розробимо перелік невідкладних заходів в енергетиці, - керівник Мінекоенерго Буславець

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Нова т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець протягом тижня планує підготувати перелік невідкладних заходів в енергетичному секторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє урядова пресслужба.

"Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади Міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики", – заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля.

Ольга Буславець наголосила, що основне завдання на сьогодні – забезпечити стабільність роботи енергосистеми України.

Вона зазначила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які потребують оперативного вирішення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля, звільнивши його від виконання обов'язків міністра і призначив замість Ольгу Буславець, поклавши на неї тимчасове виконання відповідних обов'язків.