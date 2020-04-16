Ми розробимо перелік невідкладних заходів в енергетиці, - керівник Мінекоенерго Буславець

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє урядова пресслужба.
"Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади Міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики", – заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля.
Ольга Буславець наголосила, що основне завдання на сьогодні – забезпечити стабільність роботи енергосистеми України.
Вона зазначила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які потребують оперативного вирішення.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля, звільнивши його від виконання обов'язків міністра і призначив замість Ольгу Буславець, поклавши на неї тимчасове виконання відповідних обов'язків.
Про це заявила народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька (партія Садового) в програмі "Еспресо Капітал" з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо.
"Дійсно, ми бачимо дуже неприємною тенденцію, коли в усьому світі знижується ціна на електроенергію, взагалі на енергоресурси. В Україні вона зростає. І я Вам хочу сказати що в порівнянні з середньою ціною лютого вона зросла взагалі за 37%", - резюмувала Войціцька.
Політикиня також додала, що для населення ціна не змінилася. Вона залишається стабільною. Проте пересічні українці відчувають зростання цін на електроенергію, коли ростуть ціни на товари й послуги, які надає бізнес.
Як констатувала екснардепка: "Будь-який виробник, будь-яке підприємство, коли отримує рахунки на електроенергію, відповідно збільшені, то перекладають це у ціну кінцевого товару і послуги».
На жаль, Україні не вдалося створити конкуренцію на ринку енергоресурсів, тому ДТЕК лишається монополістом, який диктує свої правила.
Вікторія Войціцька також додала, що незрозуміло, чому українцям електроенергія коштує дорожче, ніж та сама електроенергія, яку продає ДТЕК у європейські країни.
https://espreso.tv/news/2020/04/16/dtek_rinata_akhmetova_prodaye_ukrayini_elektroenergiyu_dorozhche_nizh_ugorschyni_ta_polschi_voycicka
Это уже выполненная работа, которую Коломойский оплатил.