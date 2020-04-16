З Альперіна стягнули 35 млн гривень у дохід держави, - САП

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З Альперіна стягнули 35 млн гривень у дохід держави, - САП

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та стягнула в дохід держави з підозрюваного у організації корупційної схеми на митниці, що завдала понад 77,7 млн гривень збитків, 35 млн гривень, внесених як заставу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином суд погодився з доводами прокурора щодо порушень процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме використання паспорту громадянина іншої держави, за яким він міг перетинати державний кордон України.

Крім того, підозрюваному збільшено розмір застави до 76 млн гривень.

За рішенням суду він має протягом 5 днів внести різницю в розмірі застави, що складає 41 млн гривень.

Повний текст ухвали буде оголошено 17 квітня 2020 року.

Зауважимо, вказане рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як вже повідомлялось, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором вказаного корупційного злочину, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбаченими ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, мова йде про бізнесмена Вадима Альперіна. 29 листопада 2019 року рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.

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Боротьба з корупцією Правосуддя
застава Антикорупційна прокуратура Антикорупційний суд Альперін Вадим
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Топ коментарі
+2 Адвокатик
може щось і зміниться в нашій країні. Нарешті.
І Який це бізнес? - бізнес це знайти нішу ни ринку, організувати поставки, виробництво і тп.
А тут - обманути державу, присмоктатись до державного майні чи грошей - оце такий бізнес.
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16.04.2020 21:14
+1 Владислав Ткаченко ca740de2
а сколько украл?
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16.04.2020 20:56
+1 Andrey Shevchenko f5154a7a
то то у него морда такая удивленная
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16.04.2020 21:18
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