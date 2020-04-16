Кількість офіційних безробітних на 16 квітня становить 400 тисяч, - Мінекономрозвитку

797 17
Кількість офіційних безробітних на 16 квітня становить 400 тисяч, - Мінекономрозвитку

Станом на 16 квітня в Україні в Державній службі зайнятості зареєстровано 400,9 тис. безробітних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

Як зазначається, кількість безробітних збільшилася на 86,5 тисяч, що на 27% більше, ніж на цю ж дату минулого року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних становила 314,4 тис.).

"За час від початку карантину, тобто починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тис. безробітних (статистика оновлюється щодня)", - зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив Мінекономіки прискорити виплати допомоги з безробіття

Коронавірус і карантин
безробіття карантин Мінекономрозвитку COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6 Вальд Ще
Спочатку будемо ховати старих.
Здавати цінності в ломбард, щоб прогодувати дітей.
А через пів-року завезуть вакцину по 1000$ упаковка від партнерів гаранта.
Гут Вальдемар!
показати весь коментар
16.04.2020 21:14
+3 Вальд Ще
Наша мета 40% - Гончарук.
+40% безробітних - Шмігаль.
показати весь коментар
16.04.2020 21:08
+3 Solomon c5c4359c
Как они регистрируются безработными, если закрыты службы регистрации????? Он лайн? Дайте адрес.
ФОП я закрыл онлайн, через "ДIЯ", написали-чтобы не платить ЕСВ, надо в пенсфонд ехать. А как? Он закрыт, транспорта нет.
показати весь коментар
16.04.2020 21:11
Дивитись коментарі