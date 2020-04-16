ЄС пообіцяв профінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я замість США

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Євросоюз взяв на себе зобов'язання забезпечити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я замість США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Таку заяву 16 квітня зробив високий представник ЄС із закордонних справ, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханом Гебреєсусом.

"Сторони обговорили поточну ситуацію, а також роботу ВООЗ щодо припинення розповсюдження вірусу і погодилися з необхідністю глобальних колективних інвестицій, щоб впоратися з цією та майбутніми пандеміями. [Боррель] висловив стурбованість з приводу рішення США припинити фінансування ВООЗ і взяв на себе зобов'язання з мобілізації додаткових ресурсів", - сказано в комюніке за підсумками бесіди.

Європейська служба зовнішніх зв'язків нагадала, що Брюссель вже виділив для ВООЗ додаткові €114 млн.

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