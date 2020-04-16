ЄС пообіцяв профінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я замість США

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ЄС пообіцяв профінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я замість США

Євросоюз взяв на себе зобов'язання забезпечити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я замість США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Таку заяву 16 квітня зробив високий представник ЄС із закордонних справ, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханом Гебреєсусом.

"Сторони обговорили поточну ситуацію, а також роботу ВООЗ щодо припинення розповсюдження вірусу і погодилися з необхідністю глобальних колективних інвестицій, щоб впоратися з цією та майбутніми пандеміями. [Боррель] висловив стурбованість з приводу рішення США припинити фінансування ВООЗ і взяв на себе зобов'язання з мобілізації додаткових ресурсів", - сказано в комюніке за підсумками бесіди.

Європейська служба зовнішніх зв'язків нагадала, що Брюссель вже виділив для ВООЗ додаткові €114 млн.

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Коронавірус із Китаю
ВООЗ Євросоюз COVID-19
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Топ коментарі
+10 Некто Максим
Трамп дал Украине Джевелины, а демократическое чмо обама что сделал?
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16.04.2020 21:47
+7 Некто Максим
Трамп обвинил руководство ВОЗ в получении взяток от Китая и приостановил финансирование до завершения расследования. Ещё в марте ВОЗ утверждал что вирус не так опасен и не так просто передаётся от человека к человеку. А сейчас Китай по лешёвке скупает итальянские компании.
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16.04.2020 21:46
+6 Denisn
Удерживать самых матёрых бюрократов-взяточников ЕС всегда первая!
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16.04.2020 21:48
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