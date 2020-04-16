Ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобов'язання

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Суд пом'якшив запобіжний захід колишньому бійцеві "Омеги" Володимиру Косенку, замінивши цілодобовий домашній арешт особистим зобов'язанням.

Рішення ухвалив Печерський суд столиці. Про це повідомила в фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимиру Косенку особисте зобов'язання - виконувати процесуальні обов'язки, утриматися від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Навіть без браслета", - написала вона.

Прокурор клопотав про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Звинувачення вважає, що Косенко може впливати на свідків - бійців спецпідрозділів, які 20 лютого 2014 були з ним на вулиці Інститутській в Києві.

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Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".

19 лютого Печерський районний суд Києва відправив Косенка під домашній арешт з носінням електронного браслета.

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