Ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобов'язання

Рішення ухвалив Печерський суд столиці. Про це повідомила в фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимиру Косенку особисте зобов'язання - виконувати процесуальні обов'язки, утриматися від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Навіть без браслета", - написала вона.
Прокурор клопотав про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Звинувачення вважає, що Косенко може впливати на свідків - бійців спецпідрозділів, які 20 лютого 2014 були з ним на вулиці Інститутській в Києві.
Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".
19 лютого Печерський районний суд Києва відправив Косенка під домашній арешт з носінням електронного браслета.