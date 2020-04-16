З 20 квітня в Польщі розпочнеться поступове ослаблення карантину, - прем'єр Моравецький

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Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький пообіцяв, що 20 квітня в таборі почнеться поступове ослаблення обмежень, введених в зв'язку з епідемією COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польша.

Голова уряду пообіцяв, що буде відкритий доступ до лісів і парків, а також пом’якшені обмеження, що стосувалися торгівлі. В магазинах площею до 100 квадратних метрів на одну касу приходитиметься четверо клієнтів, а в магазинах з площею понад 100 квадратних метрів – одна особа на кожні 15 квадратних метрів торговельної поверхні. Прем’єр зазначив, що працівники магазинів проходитимуть перевірку здоров’я.

Принцип "одна особа на кожні 15 квадратних метрів торговельної поверхні" стосуватиметься також кіосків.

Змінять також і правило, відповідно до якого було заборонено самостійно виходити з дому дітям і молоді, молодшій за 18 років. Відтепер це обмеження розповсюджуватиметься лише на дітей до 13 років.

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