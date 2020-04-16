Через недотримання правил карантину та скупчення людей багато заразилися коронавірусом у храмах, - МОЗ

3763

Через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян заразилися коронавірусом саме в церкві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-Інфо.

У повідомленні перераховуються відомі осередки інфекції: "У Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там вже двоє ченців померли, а Лавру рішенням столичної влади закрили на карантин.

У місті Заліщики Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірус. Його госпіталізували тільки через кілька днів, і незабаром він помер у лікарні. Але перед тим священник контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на 3-му місці за кількістю захворювань.

У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила в Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє людей. Як з'ясувалося, вони відвідували спільні богослужіння, на яких також були присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили".

"Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак, цього рокузаради власної безпеки і безпеки близьких необхідно утриматися від візитів до церкви і залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору".

Також читайте: "Карантин вкрай важливий у тому вигляді, в якому його задумували, а не в тому, в якому його виконують", - ексголовлікар інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вернигор