Всі витрати на обсервацію звільнених із полону бере на себе держава, завтра їм зроблять тести на коронавірус, - Донецька ОДА

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Всі витрати на обсервацію звільнених із полону бере на себе держава, завтра їм зроблять тести на коронавірус, - Донецька ОДА

Всі витрати на проживання в обсервації звільнених в результаті обміну утримуваними особами на Донбасі бере на себе держава, в п'ятницю їм будуть проведені ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі витрати і умови обсервації, розміщення їх - все бере на себе держава. Їх розмістять в окремих кімнатах. Вони будуть забезпечені одягом, засобами гігієни, триразовим харчуванням. Обсервація триватиме 14 днів", - розповів чиновник в коментарі журналістам в четвер.

Кириленко повідомив, що в п'ятницю звільненим проведуть ПЛР-тестування. "І після обсервації також будуть взяті зразки для проведення досліджень, надання висновків та завершення їх обсервації", - зазначив він.

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Нагадуємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Зі свого боку, 14 осіб було передано найманцям РФ в ОРДЛО.

Обмін полоненими
Донецька область полонені Кириленко Павло обсервація
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Топ коментарі
+4 три - пятнадцать
они - враги.
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16.04.2020 23:14
+2 Перехватчик



PandaUA

@PandaUAarm

·2 ч

Потикайте палкой в ЗЕдурака,скажіть йому,що якщо ти полюбляєш таскати на собі патчі підрозділів,у яких ти начебто ВГК - то міг би кріпити патч того підрозділу, до якого ти їдешь...До 80-ки,як сьогодні,тре було патч 80 одшбр...Але це можна було би розуміти,якщоб мозок був...
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16.04.2020 22:47
+1 три - пятнадцать
государство ето мы - наши налоги, наших детей недополученый подарок.
95-е опять берут?
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16.04.2020 22:52
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