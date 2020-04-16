Законопроєкт 2398-д дозволить прибрати з оборонних закупівель махінації та схеми, - депутат СН Копитін

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Сьогодні Верховна Рада мала була розглянути в другому читанні проєкт закону про оборонні закупівлі, але розгляд так і не відбувся.

Про це повідомив у фейсбуці депутат "Слуги народу" Ігор Копитін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у другому читанні Верховна Рада України мала би розглядати законопроєкт про оборонні закупівлі, який розробляли команда людей, до якої входили народні депутати, представники Міноборони, Мінекономіки, Укроборонпрому, приватних виробників ОіВТ, громадськості ... Розгляд було внесено у порядок денний, проте це так і не відбулось", —написав він.

За словами Копитіна, основне завдання законопроєкту - забрати можливість просування непрозорих схем і махінацій, а процес оборонних закупівель зробити максимально прозорим для всіх учасників.

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"Напевно, вже усім зрозуміло, що ДОЗ у поточному стані (який, до речі, досі прийнято на 2020 рік не повністю — нагадаю, зараз середина квітня!) потребує змін.Наразі разом з Офісом президента України працюємо над тим, аби найближчим часом закон таки був прийнятим Верховною Радою", — додав він.