У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА

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У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА

У Києві спостерігається задимленість, в повітрі зафіксовані продукти горіння (заміри були зроблені о 21:30). Причиною цього є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

Радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).

Згідно даних ЦГО ім. Срезневського, було зафіксовано перевищення формальдегіду та діоксиду азоту (продуктів горіння).

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

- обмежити перебування на відкритому повітрі;

- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Також читайте: Ситуація із займанням у зоні ЧАЕС контрольована, але через вітер неможливо застосовувати пожежну авіацію, - заступник голови МВС Геращенко

Пожежі в зоні ЧАЕС
Київ пожежа смог
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Топ коментарі
+26 mrSmith
Епт!
Так пару часов назад, очень авторитетное мурло, вещало, что это все песчаная буря!
Бистро мнение поменялось...
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16.04.2020 22:53
+23 ggl chrm
Скоморох ведь не просто так смылся из Киева? Или это случайность? Зебилы, чего скажете?
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16.04.2020 22:55
+16 Арен Гаспарян f57f273e
Вот что бывает,когда люмпенам дают право голоса.
В период шаткого экономического подъёма и в условиях войны,выбрать управляемого имбецила с лозунгом «хуже точно не будет» Как же это все иронично...
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16.04.2020 23:03
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