У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.
Радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).
Згідно даних ЦГО ім. Срезневського, було зафіксовано перевищення формальдегіду та діоксиду азоту (продуктів горіння).
Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
Так пару часов назад, очень авторитетное мурло, вещало, что это все песчаная буря!
Бистро мнение поменялось...
В период шаткого экономического подъёма и в условиях войны,выбрать управляемого имбецила с лозунгом «хуже точно не будет» Как же это все иронично...