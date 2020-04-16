У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА

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У Чернівецькій області 16 квітня офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість хворих у Чернівцях - 35 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб.

Коронавірусна інфекція забрала життя 11 буковинців. Одужали – 25 осіб.

COVID-19 підтвердили у 7 священнослужителів, іще у двох – підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції.

Чернівецька область отримала від Офісу Президента 8 тисяч ПЛР-тестів. Наразі лабораторний центр використав 4 тисячі.

У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ.

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