У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА

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У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА

У Чернівецькій області 16 квітня офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість хворих у Чернівцях - 35 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб.

Коронавірусна інфекція забрала життя 11 буковинців. Одужали – 25 осіб.

COVID-19 підтвердили у 7 священнослужителів, іще у двох – підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції.

Чернівецька область отримала від Офісу Президента 8 тисяч ПЛР-тестів. Наразі лабораторний центр використав 4 тисячі.

У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ.

Також читайте: Чернівецька ОДА нагадує, що в області на Великдень вводяться додаткові карантинні обмеження

Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Сергей Яковлев e7f4e3fd
какого х....вы по церьквям бродите дебилы?
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16.04.2020 23:06
+5 buannaichidh sinn
В Черновицкой области подтверждены еще 96 случаев заражения COVID-19, в инфекционных отделениях осталось 138 коек, - ОГА - Цензор.НЕТ 3925
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16.04.2020 23:19
+5 buannaichidh sinn
Ну так Українська греко-католицька, і Православна українська Церкви, закликали свою паству бути дома.
А УПЦ ФСБ, працює на хуйла і россію.
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16.04.2020 23:49
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