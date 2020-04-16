Пік захворюваності та смертності від СOVID-19 випаде на перші числа травня, вмиратимуть до 20 осіб щодня, - епідеміолог Задорожна

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Україна досягне піку захворюваності коронавірусною хворобою 2-5 травня, а піку смертності - 3-8 травня. Цей прогноз виправдається, якщо українці не відправляться масово на Великдень до храмів і на шашлики.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України Вікторія Задорожна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Задорожної, попередній прогноз, який передбачає, що пік захворюваності припаде на другу декаду квітня, стосувався ситуації "якщо б протиепідемічні та профілактичні заходи не застосовувалися".

"Вони, на щастя, застосовані вчасно у нашій країні. І зараз ми бачимо, що інтенсивність епідемічного процесу у нас набагато нижча, аніж у тих країнах, де карантинні заходи не застосували своєчасно: Італія, Іспанія, Сполучені Штати Америки тощо", - сказала Задорожна.

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Тепер вчені вважають, що пік захворюваності може наступити в перших числах травня, але обумовлюють свої прогнози дотриманням умов карантину.

"Якщо буде зберігатися така ситуація, як зараз, заходи карантину будуть дотримуватися, і при цьому Великдень і травневі свята не вплинуть на порушення карантину, то пік захворюваності припаде на 2-5 травня",- розповіла директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

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За даними Міністерства охорони здоров'я України, в Україні станом на 16 квітня виявили 4 161 випадок COVID-19. Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, за весь час епідемії померли 116 осіб. 186 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.