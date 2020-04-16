Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні, - Клименко

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Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У найближчі дні, на суботу, на неділю чергуватиме безпосередньо при храмах близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Звичайно, поліцейські, поліція діалогу будуть перебувати біля храмів і будуть дійсно спочатку проводити роз'яснювальну, профілактичну роботу.

Але хочу відразу сказати, що життя і здоров'я наших громадян у нас на першому місці, тому якщо не вийде профілактично достукатися до свідомості наших громадян, поліція буде вдаватися до досить жорстких заходів", - сказав глава Нацполіціі в ефірі одного з телеканалів.

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