Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні, - Клименко

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Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні, - Клименко

Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"У найближчі дні, на суботу, на неділю чергуватиме безпосередньо при храмах близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Звичайно, поліцейські, поліція діалогу будуть перебувати біля храмів і будуть дійсно спочатку проводити роз'яснювальну, профілактичну роботу.

Але хочу відразу сказати, що життя і здоров'я наших громадян у нас на першому місці, тому якщо не вийде профілактично достукатися до свідомості наших громадян, поліція буде вдаватися до досить жорстких заходів", - сказав глава Нацполіціі в ефірі одного з телеканалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція не допустить провокацій і масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб, - радник глави МВС Тандіт

Силовики
Великдень Нацполіція Правоохоронні органи Клименко Ігор
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Топ коментарі
+2 Андрей Яковлев 46ec7505
наркодилеры, домушники, угонщики, насильники ликуют
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16.04.2020 23:46
+2 Solo
20 тыс. из 22 должны быть направлены к храмам УПЦ Московского патриархата - именно там должны состояться массовые скопления народа, запланированные в Кремле.
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17.04.2020 00:06
+2 Саша Локоть
Може Бог змилується, та забере москалів, мусорів та попів від нас... а з рештою ми якось розберемось.
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17.04.2020 00:25
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