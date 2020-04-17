Середній вік померлих від COVID-19 у Польщі - 73 роки

Про це повідомляє Головна санітарна інспекція Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Середній вік померлих у Польщі від COVID-19 становить 72,9 року…Наймолодша померла особа мала 32 роки, найстарша – 98 років", - йдеться в повідомленні.
Найбільше померлих у Польщі є у вікових групах 70-79 років (33%) та 80-89 років (29,5%), найменше – у групах 30-39 років (2,7%) та 40-49 років (4,6%).
За останньою інформацією МОЗ Польщі, кількість заражених коронавірусом у країні зросла до 7582 осіб, з яких 286 осіб померли.
Загалом у Польщі проведено вже понад 156 тис. тестів, з яких за останню добу - понад 8 тис.
У польських лікарнях загалом зараз перебуває близько 2,5 тис. осіб, заражених коронавірусом, майже 146 тис. – на карантині, понад 28 тис. – під епідеміологічним наглядом. Кількість тих, хто переміг коронавірус, у Польщі становить 668 осіб.
Тестують, в основному, тільки людей з вираженими симптомами.
Безсимптомно заражених приблизно у 10 разів більше, ніж виявлених.
Тому, для оцінки справжньої небезпеки COVID-19 треба орієнтуватися на один справді ТОТАЛЬНИЙ випадок тестування ізольованої групи людей, - на круїзному лайнері "Diamond Princess".
Із загального числа пасажирів і членів екіпажу (разом майже 4 тисячі) захворіли 705 (17,6%).
Із 705 померло 7 людей (1%).
При цьому треба враховувати, що пасажирами були, в основному, люди похилого віку.
Серед померлих наймолодшому було 70 років, а найстаршому, - 87.
Тобто, реальна смертність від коронавірусу насправді значно менша 1%, - бо на судні кількість людей похилого віку була набагато більшою відсотково, ніж вона є у суспільстві.
средняя продолжительность жизни в Украине 71,78 года
а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9
При заражении COVID-19 вы будете дольше жить!
(точнее - продлите своё жалкое существование)