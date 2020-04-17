Середній вік померлих від COVID-19 у Польщі - 73 роки

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У Польщі від коронавірусу вмирають частіше чоловіки (57,9%), ніж жінки (42,1%), а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9 року.

Про це повідомляє Головна санітарна інспекція Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Середній вік померлих у Польщі від COVID-19 становить 72,9 року…Наймолодша померла особа мала 32 роки, найстарша – 98 років", - йдеться в повідомленні.

Найбільше померлих у Польщі є у вікових групах 70-79 років (33%) та 80-89 років (29,5%), найменше – у групах 30-39 років (2,7%) та 40-49 років (4,6%).

За останньою інформацією МОЗ Польщі, кількість заражених коронавірусом у країні зросла до 7582 осіб, з яких 286 осіб померли.

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Загалом у Польщі проведено вже понад 156 тис. тестів, з яких за останню добу - понад 8 тис.

У польських лікарнях загалом зараз перебуває близько 2,5 тис. осіб, заражених коронавірусом, майже 146 тис. – на карантині, понад 28 тис. – під епідеміологічним наглядом. Кількість тих, хто переміг коронавірус, у Польщі становить 668 осіб.

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