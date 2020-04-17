"Будемо ухвалювати деякі рішення", - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині. ФОТО

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко провів у лікарнях Київської області перевірку алгоритмів тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Будемо ухвалювати деякі рішення, - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині 01

"Перевіряв сьогодні як працюють алгоритми тестування (і не тільки) в Київській області. Скрізь їхав без попередження. Маршрут складав з огляду на спілкування з медичними працівниками та отримані сигнали, де не працюють алгоритми", - написав Ляшко.

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Чиновник також відвідав вірусологічну лабораторію, де проводиться дослідження зразків на коронавірусну хворобу.

Будемо ухвалювати деякі рішення, - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині 02

"У Васильківській центральній районній лікарні записався на прийом до сімейного лікаря. Прийняли на підставі озвучених симптомів, хоча живу не у Васильківському районі та не мав з собою паспорта", - зазначив Ляшко. Також він поговорив з мобільною бригадою лікарів, створеною для забору зразків на ПЛР-дослідження.

Будемо ухвалювати деякі рішення, - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині 03

Крім того, Ляшко відвідав інфекційне відділення в Боярці.

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"Спілкувався з медичними працівниками. Їм складно. Роботи багато. Велика частина медичних працівників вже живуть або в готелі, або в орендованій квартирі", - написав головний санлікар.

"Підсумки перевірки обговорили з Міністром охорони здоров'я, будемо ухвалювати деякі рішення", - підсумував перевірку Ляшко.

Коронавірус і карантин
карантин Київська область Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Игорь Монахов
я как-то писал что когда в США только появились первые больные но не было еще смертей то ихний типо ответственный главврач-миеистр за борьбу с коронавирусом сказал (почти дословно) - все, мы упустили время и теперь придется собирать урожай короны...

А эти клоуны апокалипсиса пургу несут - мол по списку у нас осталось только нашествие саранчи..
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17.04.2020 01:16
+7 Yakov Yakov
руки в карманах-быдло.
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17.04.2020 01:13
+7 Oleh Shpak
А стояти перед жінкою руки-в-брюки - це нова зелена мода?
Що за байстрюків ви понабирали? На яких помийках ви їх знайшли?
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17.04.2020 04:52
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