Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У Херсоні правоохоронці викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї для продажу. Нелегальний бізнес організував представник місцевої приватної охоронної структури. До протиправної діяльності він залучив мешканця обласного центру, який переобладнав власне помешкання в цех з перероблення стартових пістолетів на їхні бойові зразки.
Комплектуючі для стрілецької зброї фігуранти замовляли за кордоном і отримували товар через сервіси міжнародного поштового зв'язку. У рамках контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт продажу 5 приведених у бойовий стан пістолетів.
Під час обшуків за місцем проживання обох зловмисників правоохоронці вилучили ще 3 перероблені зразки вогнепальної зброї та обладнання для "модернізації".
Вирішується питання про повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.