Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України блокувала в Херсонській області незаконну реалізацію вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 01

У Херсоні правоохоронці викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї для продажу. Нелегальний бізнес організував представник місцевої приватної охоронної структури. До протиправної діяльності він залучив мешканця обласного центру, який переобладнав власне помешкання в цех з перероблення стартових пістолетів на їхні бойові зразки.

Комплектуючі для стрілецької зброї фігуранти замовляли за кордоном і отримували товар через сервіси міжнародного поштового зв'язку. У рамках контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт продажу 5 приведених у бойовий стан пістолетів.

Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 02

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Під час обшуків за місцем проживання обох зловмисників правоохоронці вилучили ще 3 перероблені зразки вогнепальної зброї та обладнання для "модернізації".

Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 03
Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ 04

Вирішується питання про повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Силовики
зброя Правоохоронні органи СБУ Херсонщина
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Топ коментарі
+17 Eugene Homenko
Діда направити радником в "Укроборонпром" від нього там буде толку дільше ніж від пуштуна Наєма. Людина з руками і головою.
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17.04.2020 02:04
+6 sulima ivan
Аваков нагородив Яценюка кулеметом "Максим". Геращенку подарував два "Форт". Діда будуть судити за цей хлам. Два різні світи.
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17.04.2020 05:54
+6 Павел Орехов
Введите наконец нормальный рынок оружия и никто не будет пользоваться стремными переделками. Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ - Цензор.НЕТ 4926
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17.04.2020 06:59
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