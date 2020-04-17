Підпільну майстерню з перероблення стартових пістолетів на бойові виявлено ​​в Херсоні, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України блокувала в Херсонській області незаконну реалізацію вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Херсоні правоохоронці викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї для продажу. Нелегальний бізнес організував представник місцевої приватної охоронної структури. До протиправної діяльності він залучив мешканця обласного центру, який переобладнав власне помешкання в цех з перероблення стартових пістолетів на їхні бойові зразки.

Комплектуючі для стрілецької зброї фігуранти замовляли за кордоном і отримували товар через сервіси міжнародного поштового зв'язку. У рамках контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт продажу 5 приведених у бойовий стан пістолетів.

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Під час обшуків за місцем проживання обох зловмисників правоохоронці вилучили ще 3 перероблені зразки вогнепальної зброї та обладнання для "модернізації".





Вирішується питання про повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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