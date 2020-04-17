За перший тиждень електронний студентський квиток оформили понад 48 тис. осіб, - Мінцифри

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"48 188 - саме стільки українських студентів уже мають доступ до електронних студентських у "Дії", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що близько 877 тис. студентів можуть тепер не переживати за забутий вдома студентський квиток. Е-студентський є повноцінним аналогом фізичного документа і дає право на користування всіма пільгами та знижками.
Ставить ли неблагонадёжным зачёт - решит компьютерная программа в офисе Зе.
А у полиции будут их полные координаты.
Не всех больных война убила - сами суют голову в электронную петлю.
ходи свободно, где хочешь, не оставляя электронный след.
Так нет - 2 грамма картона в кармане уже жмут - студнты перетрудились их носить.