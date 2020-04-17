За перший тиждень електронний студентський квиток оформили понад 48 тис. осіб, - Мінцифри

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За перший тиждень електронний студентський квиток оформили понад 48 тис. осіб, - Мінцифри

За перший тиждень у мобільному додатку "Дія" електронний студентський квиток оформили понад 48 тис. користувачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"48 188 - саме стільки українських студентів уже мають доступ до електронних студентських у "Дії", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що близько 877 тис. студентів можуть тепер не переживати за забутий вдома студентський квиток. Е-студентський є повноцінним аналогом фізичного документа і дає право на користування всіма пільгами та знижками.

Також читайте: Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри

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Топ коментарі
+2 Colt
Теперь их успеваемость будет зависеть от числа выходов на политические акции.
Ставить ли неблагонадёжным зачёт - решит компьютерная программа в офисе Зе.
А у полиции будут их полные координаты.
Не всех больных война убила - сами суют голову в электронную петлю.
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17.04.2020 04:04
+2 Colt
Картонную корочку в кармане не може считать никакое электронное устройство -
ходи свободно, где хочешь, не оставляя электронный след.
Так нет - 2 грамма картона в кармане уже жмут - студнты перетрудились их носить.
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17.04.2020 04:06
+2 Поедатель Зябликов
дык... телефон же больше, тяжелее да ещё и хрупкий: уронишь - звиздец
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17.04.2020 04:17
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