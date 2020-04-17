Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir

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Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir

Станом на ранок 17 квітня Київ посідає друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 157.

Зокрема, в місті Чіангмай (Таїланд), що розташовується на першому місці, індекс становить 160. На третьому місці китайське місто Ченду. Індекс забруднення повітря там становить 155.

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Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir 01

Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Пожежі в зоні ЧАЕС
повітря Київ пожежа зона відчуження
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Топ коментарі
+21 Люцифер
Саме смердюче місто Кривій Ріг. Забруднив всю Україну.
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17.04.2020 07:26
+18 cloud2009 26ea8082
доброго ранку..
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
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17.04.2020 07:32
+16 Lvbnhj
Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 1182 Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 6326
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17.04.2020 07:24
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