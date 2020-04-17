Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir

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Станом на ранок 17 квітня Київ посідає друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 157.

Зокрема, в місті Чіангмай (Таїланд), що розташовується на першому місці, індекс становить 160. На третьому місці китайське місто Ченду. Індекс забруднення повітря там становить 155.

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Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.