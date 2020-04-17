Київ посів друге місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям, - QIAir

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 157.
Зокрема, в місті Чіангмай (Таїланд), що розташовується на першому місці, індекс становить 160. На третьому місці китайське місто Ченду. Індекс забруднення повітря там становить 155.
Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?