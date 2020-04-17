Російські найманці обстріляли з АГС позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - штаб

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За минулу добу російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших захисників унаслідок ворожого обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення ворожого вогню і дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього противник відмовився від подальших провокацій українських підрозділів.

За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця.

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Також повідомляється, що 17 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.