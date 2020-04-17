США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має бути готовою на випадок нової хвилі коронавірусу COVID-19 пізніше цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Білому домі.

"Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми маємо бути готові до того, щоб швидко справлятися з осередками зараження", - сказав він.

Трамп пояснив, що такі швидкі дії дозволять боротися з коронавірусом, не вдаючись до закриття суттєвої частини економіки країни.

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Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом досі залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих у США досягла 30 925, хворих - 639 055.