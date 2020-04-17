США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп

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США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має бути готовою на випадок нової хвилі коронавірусу COVID-19 пізніше цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Білому домі.

"Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми маємо бути готові до того, щоб швидко справлятися з осередками зараження", - сказав він.

Трамп пояснив, що такі швидкі дії дозволять боротися з коронавірусом, не вдаючись до закриття суттєвої частини економіки країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ

Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом досі залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих у США досягла 30 925, хворих - 639 055.

Коронавірус і карантин
карантин США Трамп COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 orksbaltazar baltazar
Стабильный Гений не понял, что еще идет весна, затем будет лето. И вирус никуда не уходил, пока только заходит все глубже и глубже.
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17.04.2020 07:37
+7 Татьяна Лайф
Маски станут нашей новой реальностью. Это точно. Вчера зашла в сельпо впервые за время карантина, до этого только муж ездил за продуктами. Новая реальность, как в каком-то кино. Все в масках, на кассах у девочек пластиковая защита для глаз, все в перчатках, санитайзерами все увешано. Кто мог такое представить себе ещё пару месяцев назад! Мы даже не понимали, как были счастливы прошлым летом - в шортах и в солнечных очках.
Трамп прав в одном, ВОЗ недосмотрели и пропустили мировую угрозу. ВОЗ нужно было просто рекомендовать перекрыть китай в самом начале - и ничего бы не было, и все бы уже закончилось. А когда бахнула Европа , то перекрывать китай стало бесполезно. Мировые вызовы показали всю импотентность созданных организаций - коронавирус и путин - с этими угрозами никто не справился: предпочли из не замечать : дружить с ними. Результат, как говорится, на лицо в маске, и в количестве погибших от вируса и от войн путлера.
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17.04.2020 08:35
+4 Василий Филон
Старый тупой маразматик -- сам виноват ржал как конь с этого вируса. Денег раздал гражданам Америки и думает откупился за тысячи смертей США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп - Цензор.НЕТ 8108
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17.04.2020 08:45
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