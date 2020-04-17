Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн. ІНФОГРАФІКА

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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 квітня в усьому світі зареєстрували 2 158 250 (на вчора - 2 064 115) випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень, як і раніше, США - там кількість хворих досягла 671 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 144 243 (вчора - 137 020) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 33 284, хворих - 671 331, протестовано - 3 401 064.

Іспанія повідомляє про 184 948 інфікованих. З них 19 315 осіб померли.

В Італії за весь час захворіли 168 941 особа. Водночас загинули 22 170.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

Так, у Франції померли 17 941 особа, у Великій Британії - 13 759, в Ірані - 4869, Бельгії - 4857, у Німеччині - 4052, у Нідерландах - 3327, в Туреччині - 1643, у Швейцарії - 1281.

У РФ кількість заражених досягла 27 938 осіб, померли - 232; в Білорусі - 4204, померли - 40; в Польщі - 7918, померли - 314; в Молдові - 2154, померли - 54; в Угорщині - 1 652, померли - 142; в Румунії - 7707, померли - 392; у Словаччині - 977, померли - 8.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Україні зафіксовано 397 нових випадків COVID-19, загалом - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн 01

Коронавірус і карантин
карантин статистика COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 des_104
- А чего Вы так кашляете, у Вас коронавирус?
- Нет, туберкулёз.
- А, ну слава Богу.
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17.04.2020 08:24
+4 Паравоз
Согласно данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 миллионов человек умирают от этой болезни.
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17.04.2020 08:08
+2 віктор федорович 31ee1569
РПЦ решила не закрывать храмы на Пасху в половине регионов России.
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17.04.2020 08:19
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