Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 144,2 тис., інфікованих уже майже 2,16 млн. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 17 квітня в усьому світі зареєстрували 2 158 250 (на вчора - 2 064 115) випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень, як і раніше, США - там кількість хворих досягла 671 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 144 243 (вчора - 137 020) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 33 284, хворих - 671 331, протестовано - 3 401 064.

Іспанія повідомляє про 184 948 інфікованих. З них 19 315 осіб померли.

В Італії за весь час захворіли 168 941 особа. Водночас загинули 22 170.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

Так, у Франції померли 17 941 особа, у Великій Британії - 13 759, в Ірані - 4869, Бельгії - 4857, у Німеччині - 4052, у Нідерландах - 3327, в Туреччині - 1643, у Швейцарії - 1281.

У РФ кількість заражених досягла 27 938 осіб, померли - 232; в Білорусі - 4204, померли - 40; в Польщі - 7918, померли - 314; в Молдові - 2154, померли - 54; в Угорщині - 1 652, померли - 142; в Румунії - 7707, померли - 392; у Словаччині - 977, померли - 8.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Україні зафіксовано 397 нових випадків COVID-19, загалом - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали.