"На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснює, що його постанова з рекомендацією місцевим органам влади заборонити функціонування ринків була викликана ігноруванням протиепідемічних умов, за яких вони могли працювати.

"Коли ми видавали попередню постанову, якою рекомендували відкривати ринки за певних умов ... основна мета, яку ми переслідували, - це доступність до харчових продуктів малозабезпеченим верствам населення. Водночас деякі органи місцевого самоврядування сприйняли цю постанову як керівництво до дії і відкрили майже всі ринки", - розповів Ляшко в четвер увечері в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, після Нацполіція зафіксувала цілу низку порушень, які дали підстави говорити про те, що "в таких антипротиепідемічних умовах працювати ринки не мають в умовах карантину".

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Тому, як пояснив головний санітарний лікар, було ухвалено рішення і відкликано постанову, якою прописувалася можливість роботи ринків. Також, за словами Ляшка, додатково видано постанову головного санітарного лікаря України, яка "дає рекомендацію органам місцевого самоврядування закрити ринки".

Відповідаючи на запитання про те, що робити людям у невеликих населених пунктах, де ринки є єдиним місцем покупки продуктів, Ляшко сказав: "Нехай питають в органів місцевого самоврядування".

"Сьогодні в мене на кону стоїть питання стримування коронавірусного захворювання", - підсумував він.

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