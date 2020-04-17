У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу в 4 лісництвах, - ДСНС

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Станом на ранок п'ятниці в Чорнобильській зоні відчуження відбувається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках, пройдених вогнем.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

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"Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг. До гасіння від ДСНС залучено 1 тис. рятувальників особового складу та 106 одиниць техніки (в тому числі 3 вертольоти та 2 літаки ДСНС, якими 16 квітня здійснено 114 скидів – 240 т води)", - додали у відомстві.