Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях

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Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях

У Грузії із 17 квітня повністю забороняється пересування на легковому автотранспорті.

Про це повідомив у четвер на брифінгу радник прем'єр-міністра республіки Іраклій Чіковані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У країні збільшуються випадки зараження коронавірусом, тому координаційна рада вжила додаткових обмежувальних заходів у межах чинного надзвичайного стану. З 12 години 17 квітня у всій країні забороняється пересування на легкових автомобілях до 21 квітня. Обмеження не стосуються пересування вантажів і машин дистрибуції", - сказав Чиковані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія запровадила загальний карантин і комендантську годину

Він також повідомив про рішення зобов'язати громадян з п'ятниці носити маски в закритих приміщеннях.

За даними Міністерства охорони здоров'я на вечір четверга, в Грузії зафіксовано 340 випадків зараження людей коронавірусом.

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+14 cloud2009 26ea8082
Грузия из-за коронавируса запретила передвижение на легковых автомобилях - Цензор.НЕТ 1275 у генацвалей крыша поехала....

до такого дурдома даже наши не додумались...
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17.04.2020 09:00
+13 Борменталь Незабаром
британские учённые, во время рассшифровки генома вируса обнаружили таинственную скрижаль, выбитую внутри, на ней было написано:
- убий всех, кто ездит на своих машинах
- не убий тех, кто дистрибутор или грузовик
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17.04.2020 09:13
+7 Анаболий Метаныч
Был о грузинах лучшего мнения...Чем больше раскручивается маховик истерии, тем больше сомнений разных.
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17.04.2020 09:09
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