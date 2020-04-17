Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях

Про це повідомив у четвер на брифінгу радник прем'єр-міністра республіки Іраклій Чіковані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У країні збільшуються випадки зараження коронавірусом, тому координаційна рада вжила додаткових обмежувальних заходів у межах чинного надзвичайного стану. З 12 години 17 квітня у всій країні забороняється пересування на легкових автомобілях до 21 квітня. Обмеження не стосуються пересування вантажів і машин дистрибуції", - сказав Чиковані.
Він також повідомив про рішення зобов'язати громадян з п'ятниці носити маски в закритих приміщеннях.
За даними Міністерства охорони здоров'я на вечір четверга, в Грузії зафіксовано 340 випадків зараження людей коронавірусом.
до такого дурдома даже наши не додумались...
- убий всех, кто ездит на своих машинах
- не убий тех, кто дистрибутор или грузовик