Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях

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У Грузії із 17 квітня повністю забороняється пересування на легковому автотранспорті.

Про це повідомив у четвер на брифінгу радник прем'єр-міністра республіки Іраклій Чіковані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У країні збільшуються випадки зараження коронавірусом, тому координаційна рада вжила додаткових обмежувальних заходів у межах чинного надзвичайного стану. З 12 години 17 квітня у всій країні забороняється пересування на легкових автомобілях до 21 квітня. Обмеження не стосуються пересування вантажів і машин дистрибуції", - сказав Чиковані.

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Він також повідомив про рішення зобов'язати громадян з п'ятниці носити маски в закритих приміщеннях.

За даними Міністерства охорони здоров'я на вечір четверга, в Грузії зафіксовано 340 випадків зараження людей коронавірусом.