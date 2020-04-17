Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко. ВIДЕО

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Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежники кажуть, що забрудненого радіацією повітря немає. Експерти виміряли дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля. Отримавши інформацію від експертів, можу сказати, що тільки в м.Києві задимлення і забруднення повітря (відбувається. - Ред.) унаслідок підпалів, диму, а радіації немає", - сказав Кличко у відеозверненні.

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Він зазначив, що зараз працюють понад тисячу пожежників. Також задіяно близько 150 автомобілів, авіація.

"Ми бачимо багато пожежних машин і бригад. Зараз всі осередки загоряння в Чорнобильській зоні. Були на нараді. Отримали інформацію, що забруднення радіаційного повітря немає. Всі вогнища пов'язані з сильним вітром зі вчора. Відкритих осередків немає. Потрібно кілька днів для того, щоб все загасити", - підкреслив мер столиці.

"Друзі, рано вранці поїхав у зону відчуження, щоб перевірити, чи тривають там пожежі і який зараз радіаційний фон.

  • На сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю загасили
  • На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади
  • Фахівці моніторять ситуацію. Авіація оперативно реагує на потенційні вогнища
  • Радіаційний фон в зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів

За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира.

Поливо-мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтесь вдома і не відкривайте вікна!"- заявив пізніше Кличко.

Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко 01
Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко 02

Пожежі в зоні ЧАЕС
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Топ коментарі
+9 Яр Холодний
Замість того, щоб "гавкать", чіпляючись до "обмовок", які є у кожного в усній мові, варто оцінить, що саме Кличко розпорядився вчора піднять по тривозі та вивести на вулиці поливно-мийну техніку - чи були ознаки радіації, невідомо, однак, хоч присадили зволоженням пил на дорогах... От і вся "зрада"...А "Блазень", пишуть, взагалі втік з Києва, навіть не "пискнувши" щось...
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17.04.2020 09:21
+8 Поедатель Зябликов
"задымление происходило в результате дыма" (с) что тут сказать... кандидат наук, ёксель-моксель... Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 2915
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17.04.2020 09:11
+8 Alexey G
Гамма-фон,альфа,бета-загрязнения,аэрозоли - цифры в студию. Есть санитарные нормы, а такого, чтобы было 0 вообще не бывает.
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17.04.2020 09:21
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