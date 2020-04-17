Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, але не відчиняйте вікна і залишайтесь вдома, - Кличко. ВIДЕО

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Забрудненого радіацією повітря в Києві немає, задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"Пожежники кажуть, що забрудненого радіацією повітря немає. Експерти виміряли дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля. Отримавши інформацію від експертів, можу сказати, що тільки в м.Києві задимлення і забруднення повітря (відбувається. - Ред.) унаслідок підпалів, диму, а радіації немає", - сказав Кличко у відеозверненні.

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Він зазначив, що зараз працюють понад тисячу пожежників. Також задіяно близько 150 автомобілів, авіація.

"Ми бачимо багато пожежних машин і бригад. Зараз всі осередки загоряння в Чорнобильській зоні. Були на нараді. Отримали інформацію, що забруднення радіаційного повітря немає. Всі вогнища пов'язані з сильним вітром зі вчора. Відкритих осередків немає. Потрібно кілька днів для того, щоб все загасити", - підкреслив мер столиці.

"Друзі, рано вранці поїхав у зону відчуження, щоб перевірити, чи тривають там пожежі і який зараз радіаційний фон.

На сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю загасили

На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади

Фахівці моніторять ситуацію. Авіація оперативно реагує на потенційні вогнища

Радіаційний фон в зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів

За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира.

Поливо-мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтесь вдома і не відкривайте вікна!"- заявив пізніше Кличко.



