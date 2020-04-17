Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна"

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Частина нардепів ОПЗЖ за зміни до регламенту Ради, тому що перший заступник голови КМДА Поворозник, за словами нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, це "людина Льовочкіна".

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чому частина ОПЗЖ в особі депутатів Льовочкіна проголосувала за антиконституційні узурпаторські зміни в регламент? Тому що затриманий так вдало напередодні голосування на хабарі СБУшниками перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник - людина Льовочкіна", - йдеться в повідомленні.

За його словами, "свобода Поворозника = голосу Льовочкіна = можливість далі "обилечивать" забудовників в столиці".

Нагадаємо, вчора Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту.

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Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, більш як 500 поправок, в парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати повинні зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції повинні подати від себе по 5 поправок з переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати у розгляді в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.