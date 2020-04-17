На ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали, - МОЗ

11925 88
минздрав

В Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 296 випадків;
Волинська область — 122 випадки;
Дніпропетровська область — 89 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 177 випадків;
Закарпатська область — 150 випадків;
Запорізька область — 118 випадків;
Івано-Франківська область — 427 випадків;
Кіровоградська область — 218 випадків;
м. Київ — 705 випадків;
Київська область — 253 випадки;
Львівська область — 203 випадки;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 93 випадки;
Полтавська область — 41 випадок;
Рівненська область — 240 випадків;
Сумська область — 81 випадок;
Тернопільська область — 353 випадки;
Харківська область — 56 випадків;
Херсонська область — 51 випадок;
Хмельницька область — 38 випадків;
Чернівецька область — 759 випадків;
Черкаська область — 137 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків

На ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали, - МОЗ 01

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12 Юрий Грунько
А что Британия, сравни с соседней Финляндией, в Финляндии с карантином 70 смертей а в Швеции 1,5 тыс
показати весь коментар
17.04.2020 09:37
+11 des_104
вы, случайно, не Трускавецкий высший проффесионально-технический университет оканчивали?
показати весь коментар
17.04.2020 09:41
+6 Юрий Грунько
Сделали 3 тыс тестов выявили 300 больных, а сделали 5 тыс и выявили 500 больных.
показати весь коментар
17.04.2020 09:34
Дивитись коментарі