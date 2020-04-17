Українцям збільшать субсидії: на період карантину на 50% зростуть норми споживання електроенергії, газу та води, - Мінсоцполітики

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Українцям збільшать субсидії: на період карантину на 50% зростуть норми споживання електроенергії, газу та води, - Мінсоцполітики

У квітні громадянам проведуть перерахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за березень у зв'язку зі збільшенням на період карантину на 50% соціальних нормативів користування енергоресурсами.

Про це на запит УНІАН повідомили в Міністерстві соціальної політики України, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні 2020 року відбудеться перерахунок розміру виплаченої громадянам житлової субсидії за березень 2020 року у зв'язку з тимчасовим збільшенням на період карантину на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі й підігріву води, холодною та гарячою водою, водовідведенням", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що рішення було ухвалено у зв'язку з вимушеним постійним перебуванням українців у будинку і збільшенням споживання відповідних послуг.

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Коронавірус і карантин
карантин субсидія Міністерство соціальної політики COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Viktor Viktorov 943fd4bb
За 2019 год е не начислии ,власть брехунов
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17.04.2020 09:44
+2 Юрий Рыжков
типа субсиданты главные жертвы карантина ? Да это гири натуральные при любой обстановке. Уж какая зима тёплая была, весна следом. Решили в доме отопление прикрутить. Бунт подняли субсиданты. Я у мужика спрашиваю - Тебе нахрена горячие батареи при открытых окнах - Он мне - носки сушить, я же ничего не плачу. Вот и всё...В результате мне приносят счета , а им увеличат нормы.
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17.04.2020 10:15
+1 Анатолий Панасюк
Шо, Ахметов скидку зробить чи ще хтось із олігархів. Мабуть щось в лісі згоріло чи здохло від короновіруса. Може не треба, а то на осінь для відшкодування збитків в рази збільшать тарифи.
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17.04.2020 10:11
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