84 медпрацівники захворіли на коронавірус на Івано-Франківщині, - головний санлікар області Савчук

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В Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 84 медичних працівників.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні у нас лабораторно підтверджені 84 випадки захворювання на COVID-19 у медичних працівників. З них 32 - лікарі, середній медперсонал – 39 осіб і 13 фахівців молодшого медперсоналу", - поінформував Савчук.

Водночас він зазначив, що COVID-19 підтвердили у лікарки дитячої поліклініки, яка померла тиждень тому в Івано-Франківську. Попередній діагноз смерті – двостороння пневмонія.

Учора в Івано-Франківську помер 74-річний лікар. За словами Савчука, чоловік багато років не працював у системі охорони здоров’я.

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Станом на 17 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 427 випадків захворювання на COVID-19, з них 31 летальний, одужали 18 пацієнтів.

За даними МОЗ, станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 501 новий випадок COVID-19, загалом - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали.