Євросоюз створює гарантійний фонд обсягом у 25 млрд євро для боротьби з наслідками пандемії

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Європейський інвестиційний банк вирішив створити Європейський гарантійний фонд обсягом у 25 млрд євро для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу. Фонд буде робити акцент на підтримці малих і середніх підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що створення фонду підтримала рада директорів Європейського інвестиційного банку. Відповідну пропозицію раніше подала Єврогрупа.

"Нам потрібна масштабна загальноєвропейська відповідь на пандемію. Гарантійний фонд надає групі ЄІБ центральну роль в пакеті допоміжних заходів ЄС, узгоджених Єврогрупою. Міністри фінансів ЄС попросили нас діяти без зволікання, що ми і робимо", - заявив президент ЄІБ Вернер Гоєр.

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Планується, що фонд дозволить залучити до 200 млрд євро для підтримки європейської економіки.

Також вказується, що акцент буде робитися на підтримку малих і середніх підприємств. Гарантійний фонд передбачає участь всіх 27 держав-членів ЄС. Він також буде відкритий для внесків третіх сторін, наприклад, з бюджету ЄС.

Зазначається, що фонд буде офіційно створено, тільки коли держави-члени, на які припадає не менше 60 відсотків капіталу ЄІБ, візьмуть на себе відповідні зобов'язання.