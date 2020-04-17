Громадян України на круїзних лайнерах біля узбережжя США готують до евакуації, - посольство

Про це йдеться в коментарі посольства України в США, передає Цензор.НЕТ
"Наразі триває спільна робота з низкою провідних компаній-судновласників для повернення українців-членів екіпажів, які перебувають на круїзних-лайнерах", - зазначили в дипломатичному представництві.
Водночас уточнюється, що йдеться про лайнер Grand Princess компанії Carnival, Celebrity Reflection, а також окремі судна компанії MSC Cruises, Equinox та Royal Caribbean.
"Важливо розуміти, що судновласники мають отримати дозволи від Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), який розробив окремі вимоги для організації евакуації членів екіпажів суден", - зазначили в українському посольстві.
Як тільки судновласники отримають усі необхідні дозволи, вони відразу повідомлять українських громадян на суднах про шляхи повернення на додому, підкреслюється в повідомленні.
"У цей час посольство залишається на зв’язку з представниками-судновласниками та відстежує умови перебування та дотримання прав українських громадян, які перебувають на цих круїзних лайнерах", - наголосили в українській дипмісії.
У посольстві України у Вашингтоні також запевнили, що взаємодіють щодо цього питання з Державним департаментом США.