Негативний рекорд: за добу на Львівщині зафіксовано 37 нових випадків захворювання на COVID-19

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За добу на Львівщині зафіксовано 37 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найбільше зростання за весь час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це в ранковому ефірі радіо "Львівська хвиля" розповіла керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Сьогодні в нас негативний рекорд. За цю добу отримали 37 позитивних результатів ПЛР. Учора було 16. Станом на ранок, маємо 203 людини з підтвердженим COVID-19. 8 людей померло. 5 із них — мешканці Львова. До слова, із тих 203 з підтвердженим коронавірусом більшість — львів’яни", — зазначила Галина Слічна.

Вона додала, що зростанню кількості підтверджених випадків сприяє й те, що в місті напередодні запрацювала третя лабораторія, яка проводить ПЛР-тести. "Відповідно, більші потужності й можливості виявляти захворювання лабораторно. Тож і кількість результатів збільшується", — підкреслила вона.

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Посадовиця також висловила припущення, що найвірогідніше карантин в Україні 24 квітня не завершиться. "Нас ніхто ще не інформував. Але, враховуючи статистику по Україні, я думаю, що карантин буде продовжений", — додала Слічна.

До слова, станом на ранок 17 квітня, 11 пацієнтів із COVID-19 у Львові та області вже одужали.

За даними МОЗ, станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали.