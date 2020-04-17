Будівництвом доріг мають займатися українські фахівці, - Шмигаль про боротьбу з коронакризою

2208

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з представниками Національної асоціації шляховиків і обговорив питання надання робочих місць українцям на тлі зростання безробіття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму Telegram-каналі

"Створення робочих місць — не лише плацдарм для подолання коронакризи, але й фундамент для подальшого економічного розвитку. І ми вже працюємо в цьому напрямку", - написав він.

Шмигаль зазначив, що вже провів робочу зустріч з представниками Національної асоціації дорожників України: "Поміж іншим, обговорили питання необхідності залучення до будівельних робіт українців. Зараз, коли додому повернулося стільки наших громадян, ми повинні забезпечити їх роботою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість офіційних безробітних на 16 квітня становить 400 тисяч, - Мінекономрозвитку

"На мою думку, будівництвом українських доріг мають займатися українські спеціалісти, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія. Ми хочемо, щоб якнайбільше наших людей було залучено до робіт і якнайбільше українських матеріалів використовувалося на будівництві", - додав прем’єр.

Також читайте: Шмигаль доручив Мінекономіки прискорити виплати допомоги з безробіття