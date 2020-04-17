Будівництвом доріг мають займатися українські фахівці, - Шмигаль про боротьбу з коронакризою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму Telegram-каналі
"Створення робочих місць — не лише плацдарм для подолання коронакризи, але й фундамент для подальшого економічного розвитку. І ми вже працюємо в цьому напрямку", - написав він.
Шмигаль зазначив, що вже провів робочу зустріч з представниками Національної асоціації дорожників України: "Поміж іншим, обговорили питання необхідності залучення до будівельних робіт українців. Зараз, коли додому повернулося стільки наших громадян, ми повинні забезпечити їх роботою".
"На мою думку, будівництвом українських доріг мають займатися українські спеціалісти, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія. Ми хочемо, щоб якнайбільше наших людей було залучено до робіт і якнайбільше українських матеріалів використовувалося на будівництві", - додав прем’єр.