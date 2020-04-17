В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов

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В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України звернулося до голів обласних державних адміністрацій із проханням популяризувати донорство крові в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міністерство закликало забезпечити в пунктах здачі мінімальний контакт донорів, а також їхнє транспортування.

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"В Україні склалася негативна ситуація із запасами донорської крові - вони знизилися в два-чотири рази, якщо дивитися по всій країні. Через дефіцит у зоні ризику всі наші громадяни, які потребують ургентного хірургічного втручання. Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тому звернулися до голів облдержадміністрацій із проханням забезпечити прийом спецзакладів переливання крові донорів з мінімальним контактом між собою. Також організувати транспортування донорів і максимальну інформаційну підтримку щодо популяризації донорства крові в Україні", - сказав Степанов.

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Топ коментарі
+6 Чайка Київ
Як ви будете знати, що донор не інфікований? Це перше. А друге, це і є реальний показник підтримки влади. Зе- фанати здатні лише "по приколу поржать". Фсьо ...
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17.04.2020 11:00
+5 Oljik
Що, і кров зелені вивезли з України? В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов - Цензор.НЕТ 1147
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17.04.2020 10:32
+5 Ruslan Tkachenko
так в стране же каратин! транспорт не ходит как доноры будут добираться до пунктов сдачи крови? так мало того донарам еще и платить надо, а вы деньги кобалеву отдали!!
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17.04.2020 10:34
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