В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов

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Міністерство охорони здоров'я України звернулося до голів обласних державних адміністрацій із проханням популяризувати донорство крові в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міністерство закликало забезпечити в пунктах здачі мінімальний контакт донорів, а також їхнє транспортування.

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"В Україні склалася негативна ситуація із запасами донорської крові - вони знизилися в два-чотири рази, якщо дивитися по всій країні. Через дефіцит у зоні ризику всі наші громадяни, які потребують ургентного хірургічного втручання. Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тому звернулися до голів облдержадміністрацій із проханням забезпечити прийом спецзакладів переливання крові донорів з мінімальним контактом між собою. Також організувати транспортування донорів і максимальну інформаційну підтримку щодо популяризації донорства крові в Україні", - сказав Степанов.