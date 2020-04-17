За добу в ЗСУ зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19, загалом - 29, - Командування Медсил

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Один новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровано в лавах Збройних сил України за минулу добу.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"На 07:00 17 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 2 летальні. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 277 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 24 особи", - йдеться в повідомленні.

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За даними Командування Медсил, військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області, у якого в четвер був діагностований COVID-19, із 13 квітня 2020 року проходив лікування в домашніх умовах з діагнозом ГРЗ. "16.04.2020 у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, за бажанням військового, був госпіталізований до інфекційної лікарні міста Одеса, тест ПЛР позитивний від 16.04.2020. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

У Медсилах також зазначають, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими спілкування відбувається щодня.