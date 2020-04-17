Антикорупційний суд продовжив домашній арешт експершої заступниці голови Міграційної служби Пімахової

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Суд продовжив до 16 червня домашній арешт колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яку Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"16 квітня Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП продовжив дію запобіжного заходу, обраного колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України, підозрюваній у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди для себе", - зазначили в САП.

Термін дії запобіжного заходу суд визначив у рамках досудового розслідування, тобто до 16 червня.

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Нагадаємо, 29 листопада 2017 рокуі пресслужба Держміграції повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ, сина ексрегіонала Боярського, під час спроби дати хабар заступниці голови Держміграції Пімаховій.

НАБУ зі свого боку заявило: "ГПУ і СБУ незаконно втрутилися в спецоперацію". Водночас СБУ провела обшуки в НАБУ.

А заступниця голови Держміграції Пімахова, розповідаючи подробиці спецоперації, заявила: виявилося, що Тітенков був Боярським і агентом НАБУ зі спецтехнікою.

19 грудня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру колишній першій заступниці глави Держміграційної служби в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.4 ст.368 ККУ, а саме в проханні надати і отриманні посадовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, вчинення такою посадовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.

24 грудня 2019 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП і детективів НАБУ і застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.