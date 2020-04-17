ВВП Китаю вперше рекордно обвалився через коронавірус

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ВВП Китаю в першому кварталі 2020 року упав на 6,8% через пандемію коронавірусу. Це перше зниження китайської економіки з початку публікації квартальних даних про ВВП (з 1992 р.).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що в січні-березні китайська економіка скоротилася на 6,8% порівняно з роком раніше.

Історичний спад другої за величиною економіки у світі стався після зусиль щодо стримання коронавірусу, який вперше з'явився в Китаї в кінці 2019 року.

Крім того, обсяг промвиробництва в КНР в березні знизився на 1,1% в річному вираженні після обвалу на 13,5% в січні-лютому. Також виробництво в переробній промисловості в минулому місяці зменшилося на 1,8% після падіння на 15,7% в січні-лютому, а темпи скорочення роздрібних продажів в КНР в березні сповільнилися до 15,8%.

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