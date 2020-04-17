У разі появи відповідних симптомів тест на коронавірус робиться безкоштовно, - Степанов

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У лікарнях тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції є безкоштовним.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Для тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції беруть мазок із носа.

"Є чіткий алгоритм, коли робиться тест на коронавірус. У разі появи відповідних симптомів (сухий кашель, підвищення температури, утруднення дихання) система охорони здоров'я зробить вам тест безкоштовно", – зазначив максим Степанов.

Міністр уточнив, що будь-яке зловживання з цього приводу буде каратися.

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"Якщо з вами трапиться подібна ситуація, прошу звертатися на гарячу лінію МОЗ – ми розберемось в кожному конкретному випадку", – сказав очільник міністерства.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби.

Також тести на коронавірус зараз роблять у приватних клініках.