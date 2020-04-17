Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов

523

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на сьогодні Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів, додатково закуплених і поставлених, встановлених в лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими COVID-19, становить 176 апаратів", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі появи відповідних симптомів тест на коронавірус робиться безкоштовно, - Степанов

За його словами, їхня кількість постійно збільшується.

"На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ", - підкреслив він.