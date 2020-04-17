Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов

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Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на сьогодні Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів, додатково закуплених і поставлених, встановлених в лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими COVID-19, становить 176 апаратів", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі появи відповідних симптомів тест на коронавірус робиться безкоштовно, - Степанов

За його словами, їхня кількість постійно збільшується.

"На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ", - підкреслив він.

Коронавірус і карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Эдуард Силенко
Ще якби хтось вмів ними користуватися.... Кажуть смертність чомусь більша там де саме є ці апарати ШВЛ.
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17.04.2020 11:23
+1 три - пятнадцать
20% с ИВЛ слазят - 80% не жильцы и ето почти шо приговор...
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.
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17.04.2020 11:12
+1 RustIck
Есть сведения, что эти аппараты при атипичной пневмонии, вызванной короновирусом не просто бесполезны, но и опасны для жизни (часто вместо помощи загоняют пациентов в гроб)!
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17.04.2020 11:22
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