Україна закупила 176 апаратів ШВЛ з початку березня, їхня кількість постійно збільшується, - Степанов

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів, додатково закуплених і поставлених, встановлених в лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими COVID-19, становить 176 апаратів", - розповів Степанов.
За його словами, їхня кількість постійно збільшується.
"На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ", - підкреслив він.
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.