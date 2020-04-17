Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям

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Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям

Станом на 10:50 17 квітня Київ посідає перше місце у списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 338. Як наголошується, індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "небезпечно".

Зазначимо, що на другому і третьому місці розташовуються китайські міста Ханчжоу та Чунцін з індексом 162 і 158 відповідно.

Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям 01

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Водночас, за словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося внаслідок підпалів і диму, на ліквідацію всіх займань необхідно кілька днів.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

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Топ коментарі
+12 Лариса fb3d953c
Довырубывали леса, доиздевались над природой. В такой огромной стране нет ни одного мусороперерабатывающего завода. О чем это говорит? Власти не нужна экология страны и здоровье населения. Власть относится к Украине как к полигону для зарабатывания денег,где люди рабы, а свои семьи у них в Швециях и Лондонах. А народ что? Никто не требует наказания иродов, вырубивших все деревья, никто не требует высадки новых деревьев, никто не требует чистой экологии. Кругом мусор и свалки. Даже не следит полиция за замусориванием и никого не штрафует, а штрафы то какие смешные. Жах.
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17.04.2020 11:20
+8 Golos Durdoma
Ага, ось тільки 25 років Києва не було навіть в першій десятці, Та що там говорити його там небуло до вчорашного дня)
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17.04.2020 11:17
+8 Oljik
Віталька під Чорнобилем ліс підпалив?! А я думаю,що з вірогідністю 73%, що якийсь зебіл.
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17.04.2020 11:18
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