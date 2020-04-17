Підозрюваний у вбивстві 25-річної дівчини в Кривому Розі вистрибнув з 8 поверху, коли КОРД пішов на штурм його квартири, - заступник голови МВС Геращенко

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Вчора в Кривому Розі чоловік розстріляв з мисливської рушниці молоду пару.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дівчина, 25 років, загинула на місці. Її 26-річний хлопець був важко травмований і зараз в реанімації. Завдяки чітким і злагодженим діям поліції, аналізу відео камер системи "Безпечне місто", підозрюваний був встановлений дуже щвидко. Ним виявився громадянин Полєв Герман Юрійович, 1968 року народження. В момент коли підрозділ спецпризначення поліції КОРД пішов на штурм його квартири, він вистрибнув з вікна 8 поверху і помер від травм", - розповів заступник міністра.

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За попередньою інформацією, мотивом вбивства дівчини і спроби вбити хлопця стали ревнощі.