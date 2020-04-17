Естонські спецслужби у своєму щорічному звіті згадали Росію понад півтори сотні разів

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Російську Федерацію згадано в щорічному звіті естонської спецслужб понад півтори сотні разів. Із 20 засуджених у 2019 році зрадників і шпигунів - усі працювали на РФ.

На це звернула увагу координаторка "медійної ініціативи за права людини" Марія Томак, посилаючись на звіт естонських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.

"Щорічний звіт естонських спецслужб. Росію у документі згадано більш ніж півтори сотні разів, передусім у розділах про захист конституційного порядку та контррозвідку. Із 20 засуджених у 2019-му зрадників і шпигунів - усі працювали на РФ (ГРУ, ФСБ, СВР). Є зростання активності Китаю, але вироки поки що тільки щодо РФ", - написала Томак.



Також вона додала, що в Естонії саме спецслужби займаються превенцією та розслідуванням порушення міжнародних санкцій, що є кримінальним злочином.

"Зокрема, санкцій щодо Криму. Окупація та анексія Криму, як тут сказано, показала справжню причину російської "політики співвітчизників", що для Естонії, звісно, дуже актуально. До речі, під окремим заголовком згадано російську історичну пропаганду як загрозу нацбезпеці. Загалом, дуже цікавий звіт, написаний людською мовою. Естонці декларують відкритість спецслужб - у певний межах, звісно, але подібні звіти публікуються з кінця 90-х щороку", - написала правозахисниця.

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