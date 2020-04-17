"Що нас чекає завтра?": На "Свободі слова Савіка Шустера", за участю Зеленського, обговорять наслідки карантину для економіки і справу шпигуна ФСБ РФ Шайтанова

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Сьогодні, 17 квітня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", що виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть з Президентом України Володимиром Зеленським про те, чого очікувати українцям вже в найближчому майбутньому у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У студії програми "Свобода слова Савіка Шустера" з’ясовуватимуть, які заходи плануються в Україні на Великдень та чи планує українська влада продовжувати карантин. Що буде з економікою країни? На яку підтримку можуть розраховувати бізнес та люди, що залишились без роботи?

Також говоритимуть про те, як серед високопосадовців СБУ міг опинитися шпигун, хто був його куратором та які плани він мав реалізувати на території України.

Гостями випуску стануть Володимир Зеленський, Президент України; Віталій Кличко, міський голова Києва; Андрій Садовий, міський голова Львова; Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя; Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005); Геннадій Москаль, генерал-лейтенант міліції, заступник голови СБУ (2007); Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015); Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"; Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна" та представники Української Православної Церкви, Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.