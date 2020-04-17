У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19

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16 студентів і 3 викладачі Київської духовної академії УПЦ МП заразилися коронавірусом. Усі вони перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє духовна академія, передає Цензор.НЕТ.

"16 квітня близько 21:00 Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладачі та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що письмове підтвердження цієї інформації очікується сьогодні, 17 квітня.

Усі ці 19 осіб на цей момент перебувають на самоізоляції в гуртожитку Академії під наглядом медиків.

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