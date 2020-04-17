Фонд Пінчука купив обладнання для Дніпра на 31,4 мільйона

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Фонд Пінчука купив обладнання для Дніпра на 31,4 мільйона

Зокрема, фонди Олени та Віктора Пінчуків виділили кошти на купівлю для Дніпра 10 апаратів ШВЛ американського виробництва.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Компанія ІНТЕРПАЙП придбала для міських лікарень (в тому числі і лікарні швидкої допомоги) медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та витратні матеріали, антисептики і безконтактні термометри на загальну суму 31,4 млн грн. (Це саме для Дніпра, а ще є закупівлі для області і всієї країни). Також фонди Олени та Віктора Пінчуків виділили кошти на купівлю для міста 10 апаратів ШВЛ американського виробництва. Окрема подяка Якову Наумовичу Костянтинівському і депутату міськради Тетяни Каптєловій", - розповів Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівля апаратів ШВЛ, перепрофілювання лікарень, безкоштовні продуктові набори та освячені паски, - Філатов про боротьбу з коронавірусом у Дніпрі

Фонд Пінчука купив обладнання для Дніпра на 31,4 мільйона 01

Коронавірус і карантин
благодійність Дніпропетровськ карантин Пінчук Філатов COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 Beer Bear
Передает большой привет
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17.04.2020 12:08
+1 житель юговостока
Когда-то обещал покрасить киоск
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17.04.2020 12:10
+1 Игорь Ловков 31340b89
А Порох починил десяток аппаратов, привел лично ящик масок да жена испекла четыре пасочки. Зато засрали этими перемогами весь интернет.
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17.04.2020 12:16
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