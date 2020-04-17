Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ

2124

Смог, що утворився в Києві та області через горіння сухостою, не становить хімічної та радіологічної загрози для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в своєму Telegram-каналі.

"Наразі у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Проте цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям

Як зазначили в МОЗ, щоб уникнути негативних наслідків, громадянам слід дотримуватися правил, які збережуть їхнє здоров’я.



"У разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря", - додали в МОЗ.