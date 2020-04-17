Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ

2124 31
Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ

Смог, що утворився в Києві та області через горіння сухостою, не становить хімічної та радіологічної загрози для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в своєму Telegram-каналі.

"Наразі у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Проте цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ - 338, Ханчжоу - 162: столиця України очолила список міст світу із найбільш забрудненим повітрям

Як зазначили в МОЗ, щоб уникнути негативних наслідків, громадянам слід дотримуватися правил, які збережуть їхнє здоров’я.

"У разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря", - додали в МОЗ.

Смог, що утворився в Києві та області, не становить хімічної та радіологічної загрози, але може викликати низку захворювань і алергію, - МОЗ 01

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8 Ali Hasan
Те, що допустила влада з цими пожежами є катастрофою для Києва, особливо під час епідемії короновірусу. Треба розуміти, що ми матимемо збільшену кількість хворих, які не витримають таке забруднене повітря. Влада повинна відповідати за свої недолугі дії!
показати весь коментар
17.04.2020 12:05
+6 Психиатрическая больница No1
Да, да!! Но.. нет!
показати весь коментар
17.04.2020 12:06
+6 Philip Od
Зробив супутникову анімацію поширення диму (на зараз)
Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6430
показати весь коментар
17.04.2020 12:17
Дивитись коментарі