Прокуратура встановила чотирьох найманців РФ, підозрюваних у вбивстві двох військовослужбовців СБУ в 2018 році

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Прокуратура Луганської області встановила чотирьох учасників незаконного збройного формування РФ в Луганській області, дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України в 2018 році. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури в Луганській області.

"За процесуального керівництва управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області слідчі 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях встановили учасників незаконного збройного формування РФ в Луганській області, злочинні дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України 26 травня 2018 року в с. Жолобок Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначено, що за даними слідства, особа, яка надала наказ відкрити вогонь по позиціях Збройних Сил України - командир батальйону 4-ї окремої механізованої бригади так званої "народної міліції "ЛНР". В результаті обстрілу підлеглими йому бойовиками із застосуванням стрілецької зброї та автоматичного гранатомета двоє співробітників спецслужби України загинули, ще двоє отримали вогнепальні осколкові поранення.

"Командиру незаконного збройного формування РФ в Луганській області та ще трьом фігурантам у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей та участі у діяльності терористичної організації (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних осіб", - зазначено в повідомленні.